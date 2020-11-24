Милованов: Мінфін з МВФ швидко домовляться щодо Бюджету-2021

ukru
Ексклюзив
08:45 • 19068 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 47661 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 101367 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 106516 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114231 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118200 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105574 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112851 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91861 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102481 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3 м/с
88 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 38321 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 76728 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 101594 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 105167 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 74794 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 101369 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 20725 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108022 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330950 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 5760 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93892 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117493 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117482 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114006 перегляди
Актуальне
Милованов: Мінфін з МВФ швидко домовляться щодо Бюджету-2021

Милованов: Мінфін з МВФ швидко домовляться щодо Бюджету-2021

Київ • УНН

 • 20339 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Це – стандартна практика, коли Міністерство фінансів та Міжнародний валютний фонд намагаються дійти домовленостей щодо проекту державного бюджету. Цього разу, вони мають невдовзі дійти згоди. Таку думку в коментарі УНН висловив радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

“Давайте розставимо точки над “і”. Нам найважливіше – досягти домовленостей з МВФ. Домовленість і отримання траншу – це календарно різні речі. Тобто, отримання траншу може бути набагато пізніше. Це нормально, тому що там є певна бюрократична процедура. Питання йде про домовленість, нам потрібно досягти домовленості. Для цього Мінфін і веде перемовини. І Мінфін це коментує, каже про прогрес чи непрогрес в перемовинах”, - сказав Милованов.

З його слів, Міністерство фінансів та МВФ зазвичай погоджують бюджет і ще кілька речей, і це - стандартна практика.

“Зараз ведуться перемовини, ситуація змінюється по хвилинам чи по годинам. І я очікую, що найближчим часом цей процес закінчиться. Я думаю, що там будуть позитивні новини”, - зазначив радник глави ОП.

Також, коментуючи заяви економістів щодо сумніву, що Україна все ж зможе отримати транш валютного фонду наступного року, співрозмовник зазначив, що, на його думку, експерти – помиляються.

“Звичайно, ніхто нікому нічого не гарантує – може і Місяць впасти на Землю. Але все що потрібно зробити… нема тут такої якоїсь реформи, яку нам потрібно зробити, як банківський закон провести, де буде 16 тисяч правок, чи за ринок землі, чи пенсійна реформа, чи лібералізація ринку газу, підняття тарифів. Насправді я думаю, це більше технічні питання. Звичайно, потрібно показувати співпрацю, але це (отримання траншу наступного року – ред.) дуже реалістично. Набагато більш реалістично, аніж ринок зараз думає”, - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні перший заступник голови комітету комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що затвердження проекту Державного бюджету на 2021 рік урядом для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується у середу, 25 листопада.

З його слів, основний камінь спотикання для його затвердження - питання узгодження з Міжнародним валютним фондом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.11
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92