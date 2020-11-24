Милованов: Мінфін з МВФ швидко домовляться щодо Бюджету-2021

“Давайте розставимо точки над “і”. Нам найважливіше – досягти домовленостей з МВФ. Домовленість і отримання траншу – це календарно різні речі. Тобто, отримання траншу може бути набагато пізніше. Це нормально, тому що там є певна бюрократична процедура. Питання йде про домовленість, нам потрібно досягти домовленості. Для цього Мінфін і веде перемовини. І Мінфін це коментує, каже про прогрес чи непрогрес в перемовинах”, - сказав Милованов.

З його слів, Міністерство фінансів та МВФ зазвичай погоджують бюджет і ще кілька речей, і це - стандартна практика.

“Зараз ведуться перемовини, ситуація змінюється по хвилинам чи по годинам. І я очікую, що найближчим часом цей процес закінчиться. Я думаю, що там будуть позитивні новини”, - зазначив радник глави ОП.

Також, коментуючи заяви економістів щодо сумніву, що Україна все ж зможе отримати транш валютного фонду наступного року, співрозмовник зазначив, що, на його думку, експерти – помиляються.

“Звичайно, ніхто нікому нічого не гарантує – може і Місяць впасти на Землю. Але все що потрібно зробити… нема тут такої якоїсь реформи, яку нам потрібно зробити, як банківський закон провести, де буде 16 тисяч правок, чи за ринок землі, чи пенсійна реформа, чи лібералізація ринку газу, підняття тарифів. Насправді я думаю, це більше технічні питання. Звичайно, потрібно показувати співпрацю, але це (отримання траншу наступного року – ред.) дуже реалістично. Набагато більш реалістично, аніж ринок зараз думає”, - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні перший заступник голови комітету комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що затвердження проекту Державного бюджету на 2021 рік урядом для подачі на друге читання до Верховної Ради очікується у середу, 25 листопада.

З його слів, основний камінь спотикання для його затвердження - питання узгодження з Міжнародним валютним фондом.