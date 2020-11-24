Милованов: Минфин с МВФ быстро договорятся по Бюджету-2021

"Давайте расставим точки над "і". Нам самое важное - достичь договоренностей с МВФ. Договоренность и получение транша - это календарно разные вещи. То есть, получение транша может быть гораздо позже. Это нормально, потому что там есть определенная бюрократическая процедура. Вопрос идет о договоренности, нам нужно достичь договоренности. Для этого Минфин и ведет переговоры. И Минфин это комментирует, говорит о прогрессе или непрогрессе в переговорах", - сказал Милованов.

По его словам, Министерство финансов и МВФ обычно согласовывают бюджет и еще несколько вещей, и это - стандартная практика.

"Сейчас ведутся переговоры, ситуация меняется по минутам или по часам. И я ожидаю, что в ближайшее время этот процесс закончится. Я думаю, что там будут положительные новости", - отметил советник главы ОП.

Также, комментируя заявления экономистов относительно сомнений, что Украина все же сможет получить транш валютного фонда в следующем году, собеседник отметил, что, по его мнению, эксперты - ошибаются.

"Конечно, никто никому ничего не гарантирует - может и Луна упасть на Землю. Но все что нужно сделать ... здесь нет такой какой-то реформы, которую нам нужно сделать, как банковский закон провести, где будет 16 тыс. правок, или рынок земли, или пенсионная реформа, или либерализация рынка газа, повышение тарифов. На самом деле я думаю, это больше технические вопросы. Конечно, нужно показывать сотрудничество, но это (получение транша в следующем году - ред.) очень реалистично. Намного более реалистично, чем рынок сейчас думает", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня первый заместитель председателя комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что утверждение проекта Государственного бюджета на 2021 год правительством для подачи на второе чтение в Верховную Раду ожидается в среду, 25 ноября.

По его словам, основной камень преткновения для его утверждения - вопрос согласования с Международным валютным фондом.