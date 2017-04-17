Міліціонерів у Таджикистані зобов'язали раз на місяць ходити до театру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ Таджикистану Рамазон Рахімзод зобов'язав таджицьких міліціонерів двічі на місяць відвідувати театри країни для підвищення культурного рівня, передає УНН з посиланням на BBC.
"Керівництво МВС зобов'язало своїх співробітників раз або два рази на місяць ходити в театри. Це необхідно для підвищення рівня культури та створення позитивного образу міліціонера. Ми разом з міністром відвідали один із театрів, і нам усім дуже сподобалося. Було вирішено робити це щотижня", - розповів Умарджоні Емомалі, керівник прес-служби МВС Таджикистану.
Зазначається, що ходити в театри таджицькі міліціонери будуть на вихідних, оплачувати квитки вартістю від 10 до 30 сомонів (1-3 долари) будуть самі.
У МВС також повідомили, що співробітники можуть запрошувати на перегляди членів своїх сімей, однак це добровільна ініціатива самих міліціонерів.
У МВС відмовилися повідомити, які саме театри і які конкретно постановки рекомендовані для перегляду таджицьким міліціонерам, але пояснили, що п'єси повинні вчити патріотизму і любові до батьківщини.
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