Міліціонерів у Таджикистані зобов'язали раз на місяць ходити до театру

"Керівництво МВС зобов'язало своїх співробітників раз або два рази на місяць ходити в театри. Це необхідно для підвищення рівня культури та створення позитивного образу міліціонера. Ми разом з міністром відвідали один із театрів, і нам усім дуже сподобалося. Було вирішено робити це щотижня", - розповів Умарджоні Емомалі, керівник прес-служби МВС Таджикистану.

Зазначається, що ходити в театри таджицькі міліціонери будуть на вихідних, оплачувати квитки вартістю від 10 до 30 сомонів (1-3 долари) будуть самі.

У МВС також повідомили, що співробітники можуть запрошувати на перегляди членів своїх сімей, однак це добровільна ініціатива самих міліціонерів.

У МВС відмовилися повідомити, які саме театри і які конкретно постановки рекомендовані для перегляду таджицьким міліціонерам, але пояснили, що п'єси повинні вчити патріотизму і любові до батьківщини.

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