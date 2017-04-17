Милиционеров в Таджикистане обязали раз в месяц ходить в театр

"Руководство МВД обязало своих сотрудников раз или два раза в месяц ходить в театры. Это необходимо для повышения уровня культуры и создание положительного образа милиционера. Мы вместе с министром посетили один из театров и нам всем очень понравилось. Было решено делать это каждую неделю", - рассказал Умарджони Эмомали, руководитель пресс-службы МВД Таджикистана.

Отмечается, что ходить в театры таджикские милиционеры будут на выходных, оплачивать билеты стоимостью от 10 до 30 сомони (1-3 доллара) будут сами.

В МВД также сообщили, что сотрудники могут приглашать на просмотры членов своих семей, однако это добровольная инициатива самих милиционеров.

В МВД отказались сообщить, какие именно театры и какие конкретно постановки рекомендованы для просмотра таджикским милиционерам, но объяснили, что пьесы должны учить патриотизма и любви к родине.

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