Мілітаризація Криму загрожує безпеці 12-ти країн - нардеп

"Росія робить з Криму непотоплюваний авіаносець, як це було в радянські часи. Там було 13 аеродромів, військових. І Чорноморський флот Радянського Союзу налічував 150 тис. особового складу. Чорноморський флот Росії на момент захоплення Криму налічував 11 тис. осіб. Наскільки мені відомо, вони зараз заліза туди накидали дуже багато - і ракетні комплекси, 4 корабля на Чорноморському флоті здатні нести ядерну зброю, я думаю, воно там у них і було на кораблях, а Україна не могла сильно контролювати ці процеси", - сказав С.Куніцин.

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За його словами, зараз Джанкойський аеродром дуже сильно посилили. "Під час України там тільки спортивні літаки були, а зараз там і бойові ударні вертольоти МІ-8 і МІ-24 і К-52 і бомбардувальники. Тобто там, наскільки мені відомо, близько сотні бойових літаків і вертольотів і це тільки на Джанкойському аеродромі. Я вже не кажу про Бельбек і Гвардійське. Наскільки я володію інформацією, вони нарощують угруповання - і підводні човни і надводні кораблі", - зазначив депутат.

"Якщо Україна робила ставку на Крим - курорт, то Росія робить ставку на Крим - мілітарі. Це однозначно", - додав С.Куніцин.

На питання про те, чи є це накопичення озброєння свідченням того, що воно буде спрямоване проти України, парламентар зазначив: "Я думаю, що не тільки. Якщо поставити циркуль на Крим і провести коло з радіусом близько 600, а це політ штурмовика, то це торкнеться 10-12 країн. З Краснодарського краю вони в свій час не могли діставати - і Румунію, і Болгарію, і Туреччину. Тепер вони потрапляють в сферу військового впливу Росії. Тому те, що вони там угрупування підсилюють, в цьому сумнівів ніяких немає".

С.Куніцин зазначив, що за його інформацією в Криму постійно проводяться військові наземні та льотні навчання. "Знаю точно на Джанкойському аеродромі день і ніч літають літаки і вертольоти. Вони там створюють дуже сильне угруповання - сучасне озброєння, ракетні системи "Бастіон" та інше", - додав депутат.

"Є сховище ядерної зброї в Кізілташі біля Феодосії і я думаю, що недалеко той час, коли вони там ядерний потенціал зосередять", - також зазначив парламентар.