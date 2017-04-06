Милитаризация Крыма угрожает безопасности 12-и стран - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50033 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104636 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160984 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118594 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117786 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113233 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104734 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107196 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103677 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Россия делает из Крыма милитаризированную группировку, которая может военным путем влиять на страны в радиусе 600 км вокруг него. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту УНН заявил народный депутат Украины, экс-представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын.

"Россия делает из Крыма непотопляемый авианосец, как это было в советские времена. Там было 13 аэродромов, военных. И Черноморский флот Советского Союза насчитывал 150 тыс. личного состава. Черноморский флот России на момент захвата Крыма насчитывал 11 тыс. человек. Насколько мне известно, они сейчас железа туда накидали очень много - и ракетные комплексы, 4 корабля на Черноморском флоте способные нести ядерное оружие, я думаю, там у них и было на кораблях, а Украина не могла сильно контролировать эти процессы", - сказал С.Куницын.

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По его словам, сейчас Джанкойский аэродром очень сильно усилили. "Во время Украины там только спортивные самолеты были, а сейчас там и боевые ударные вертолеты Ми-8 и Ми-24 и К-52 и бомбардировщики. То есть там, насколько мне известно, около сотни боевых самолетов и вертолетов и это только на Джанкойском аэродроме. Я уже не говорю про Бельбек и Гвардейское. Насколько я владею информацией, они наращивают группировки - и подводные лодки и надводные корабли", - отметил депутат.

"Если Украина делала ставку на Крым - курорт, то Россия делает ставку на Крым - милитари. Это однозначно", - добавил С.Куницын.

На вопрос о том, является ли это накопление вооружения свидетельством того, что оно будет направлено против Украины, парламентарий ответил: "Я думаю, что не только. Если поставить циркуль на Крым и провести окружность с радиусом около 600, а это полет штурмовика, то это коснется 10-12 стран. С Краснодарского края они в свое время не могли доставать - и Румынию, и Болгарию, и Турцию. Теперь они попадают в сферу военного влияния России. Поэтому, то что они там группировки усиливают, в этом сомнений никаких нет".

С.Куницын отметил, что по его информации в Крыму постоянно проводятся военные наземные и летные обучения. "Знаю точно на Джанкойском аэродроме день и ночь летают самолеты и вертолеты. Они там создают очень сильную группировку - современное вооружение, ракетные системы "Бастион" и прочее", - добавил депутат.

"Есть хранилище ядерного оружия в Кизилташе возле Феодосии и я думаю, что недалеко то время, когда они там ядерный потенциал сосредоточат", - также отметил парламентарий.

Украинские Национальные Новости

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