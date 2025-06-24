Мільйон для супергероїв: ЕКО МАРКЕТ оголосив збір на реабілітаційне обладнання для Superhumans

Сьогодні в Україні тисячі поранених потребують складної, багаторівневої реабілітації. Центр воєнної травми Superhumans - один із флагманів медичної допомоги для тих, хто втратив кінцівки чи зазнав серйозних травм внаслідок війни. Але щоб відновлення стало можливим, потрібне не лише бажання пацієнта - потрібна підтримка людей, зокрема - сучасне обладнання.

Саме тому всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ вирішили розпочати благодійний збір "Допоможи відновити рух - підтримай супергероя" аби забезпечити українських військових та цивільних, які постраждали внаслідок війни, високотехнологічними системами для відновлення.

В ЕКО МАРКЕТ підкреслюють - ця благодійна ініціатива направлена на те, щоб підтримати тих, хто, отримавши поранення через військові дії, щодня веде нову боротьбу - за рух, за незалежність тіла, за свободу жити повноцінно.

"Коли мова йде про поранених, ми маємо справу не з сухими цифрами, а з реальними долями, з історіями людей, які хочуть скоріше повернутися до звичного життя. Реабілітація необхідна і від того, наскільки швидко та якісно вона пройде, залежить їх майбутнє", - наголошує Віталій Старомінський, СМО ЕКО МАРКЕТ.

У рамках збору планується закупити три системи для реабілітації:

Torqualizer 600ef med - професійний велосипедний ергометр, що дозволяє відновити м’язову силу та витривалість після складних травм.

Fisiotek LT-G - система, що відновлює рухливість ліктьового суглобу.

Fisiotek LT - аналогічна система, розроблена для плечового суглобу.

Загальна вартість обладнання становить 1 051 000 грн. Саме цю суму ЕКО МАРКЕТ разом з небайдужими українцями прагне зібрати протягом півтора місяця.

"Після поранення найпростіші речі стають викликом. Наші супери щодня заново вчаться ходити, тримати рівновагу чи брати до рук чашку. Те, що колись відбувалося автоматично, тепер вимагає зусиль і терпіння крізь біль. Отримати протез — лише пів справи, найскладніше — навчитися ним користуватись. І саме тут ключову роль відіграє реабілітаційне обладнання. В комплексі з допомогою фахівців та наполегливістю наших пацієнтів, обладнання допомагає досягати бажаних результатів. Саме тому збір від EKO МАРКЕТ такий важливий для нас", — додає СЕО Superhumans Ольга Руднєва.

Як долучитися до благодійної ініціативи

Долучитися зможе кожен - з 24 червня по 1 серпня кожен гість супермаркета ЕКО МАРКЕТ може залишити вільну суму донату на касі магазину мережі або придбати спеціальний благодійний браслет за 9,99 грн, який стане не лише знаком підтримки, а й нагадуванням: допомагати - це просто, зазначають у компанії.

Ініціатива "Допоможи відновити рух - підтримай супергероя" - це не лише про медичну допомогу, а й про створення більш інклюзивної та безбар’єрної України. Цей проєкт органічно продовжує напрямок, якого ЕКО МАРКЕТ системно дотримується у своїй діяльності: підтримка людей з інвалідністю, доступність магазинів та ініціативи, які змінюють ставлення суспільства до фізичних обмежень.