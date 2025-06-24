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Миллион для супергероев: ЭКО МАРКЕТ объявил сбор на реабилитационное оборудование для Superhumans

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ начала благотворительный сбор "Помоги восстановить движение - поддержи супергероя" для приобретения реабилитационного оборудования на сумму 1 051 000 грн для центра Superhumans. Сбор продлится с 24 июня по 1 августа, присоединиться можно донатом на кассе или приобретя благотворительный браслет.

Миллион для супергероев: ЭКО МАРКЕТ объявил сбор на реабилитационное оборудование для Superhumans

Сегодня в Украине тысячи раненых нуждаются в сложной, многоуровневой реабилитации. Центр военной травмы Superhumans - один из флагманов медицинской помощи для тех, кто потерял конечности или получил серьезные травмы в результате войны. Но чтобы восстановление стало возможным, нужно не только желание пациента - нужна поддержка людей, в частности - современное оборудование.

Именно поэтому всеукраинская сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ решила начать благотворительный сбор "Помоги восстановить движение - поддержи супергероя", чтобы обеспечить украинских военных и гражданских, пострадавших в результате войны, высокотехнологичными системами для восстановления. 

В ЭКО МАРКЕТ подчеркивают - эта благотворительная инициатива направлена на то, чтобы поддержать тех, кто, получив ранения из-за военных действий, ежедневно ведет новую борьбу - за движение, за независимость тела, за свободу жить полноценно. 

"Когда речь идет о раненых, мы имеем дело не с сухими цифрами, а с реальными судьбами, с историями людей, которые хотят скорее вернуться к привычной жизни. Реабилитация необходима и от того, насколько быстро и качественно она пройдет, зависит их будущее", - отмечает Виталий Староминский, СМО ЭКО МАРКЕТ.

В рамках сбора планируется закупить три системы для реабилитации:

  • Torqualizer 600ef med - профессиональный велосипедный эргометр, позволяющий восстановить мышечную силу и выносливость после сложных травм.
    • Fisiotek LT-G - система, восстанавливающая подвижность локтевого сустава.
      • Fisiotek LT - аналогичная система, разработанная для плечевого сустава.

        Общая стоимость оборудования составляет 1 051 000 грн. Именно эту сумму ЭКО МАРКЕТ вместе с неравнодушными украинцами стремится собрать в течение полутора месяцев.

        "После ранения простейшие вещи становятся вызовом. Наши суперы ежедневно заново учатся ходить, держать равновесие или брать в руки чашку. То, что когда-то происходило автоматически, теперь требует усилий и терпения сквозь боль. Получить протез — лишь полдела, самое сложное — научиться им пользоваться. И именно здесь ключевую роль играет реабилитационное оборудование. В комплексе с помощью специалистов и настойчивостью наших пациентов, оборудование помогает достигать желаемых результатов. Именно поэтому сбор от EKO МАРКЕТ так важен для нас", — добавляет СЕО Superhumans Ольга Руднева.

        Как присоединиться к благотворительной инициативе

        Присоединиться сможет каждый - с 24 июня по 1 августа каждый гость супермаркета ЭКО МАРКЕТ может оставить свободную сумму доната на кассе магазина сети или приобрести специальный благотворительный браслет за 9,99 грн, который станет не только знаком поддержки, но и напоминанием: помогать - это просто, отмечают в компании.

        Инициатива "Помоги восстановить движение - поддержи супергероя" - это не только о медицинской помощи, но и о создании более инклюзивной и безбарьерной Украины. Этот проект органично продолжает направление, которого ЭКО МАРКЕТ системно придерживается в своей деятельности: поддержка людей с инвалидностью, доступность магазинов и инициативы, которые меняют отношение общества к физическим ограничениям.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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