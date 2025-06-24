Миллион для супергероев: ЭКО МАРКЕТ объявил сбор на реабилитационное оборудование для Superhumans

Сегодня в Украине тысячи раненых нуждаются в сложной, многоуровневой реабилитации. Центр военной травмы Superhumans - один из флагманов медицинской помощи для тех, кто потерял конечности или получил серьезные травмы в результате войны. Но чтобы восстановление стало возможным, нужно не только желание пациента - нужна поддержка людей, в частности - современное оборудование.

Именно поэтому всеукраинская сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ решила начать благотворительный сбор "Помоги восстановить движение - поддержи супергероя", чтобы обеспечить украинских военных и гражданских, пострадавших в результате войны, высокотехнологичными системами для восстановления.

В ЭКО МАРКЕТ подчеркивают - эта благотворительная инициатива направлена на то, чтобы поддержать тех, кто, получив ранения из-за военных действий, ежедневно ведет новую борьбу - за движение, за независимость тела, за свободу жить полноценно.

"Когда речь идет о раненых, мы имеем дело не с сухими цифрами, а с реальными судьбами, с историями людей, которые хотят скорее вернуться к привычной жизни. Реабилитация необходима и от того, насколько быстро и качественно она пройдет, зависит их будущее", - отмечает Виталий Староминский, СМО ЭКО МАРКЕТ.

В рамках сбора планируется закупить три системы для реабилитации:

Torqualizer 600ef med - профессиональный велосипедный эргометр, позволяющий восстановить мышечную силу и выносливость после сложных травм.

Fisiotek LT-G - система, восстанавливающая подвижность локтевого сустава.

Fisiotek LT - аналогичная система, разработанная для плечевого сустава.

Общая стоимость оборудования составляет 1 051 000 грн. Именно эту сумму ЭКО МАРКЕТ вместе с неравнодушными украинцами стремится собрать в течение полутора месяцев.

"После ранения простейшие вещи становятся вызовом. Наши суперы ежедневно заново учатся ходить, держать равновесие или брать в руки чашку. То, что когда-то происходило автоматически, теперь требует усилий и терпения сквозь боль. Получить протез — лишь полдела, самое сложное — научиться им пользоваться. И именно здесь ключевую роль играет реабилитационное оборудование. В комплексе с помощью специалистов и настойчивостью наших пациентов, оборудование помогает достигать желаемых результатов. Именно поэтому сбор от EKO МАРКЕТ так важен для нас", — добавляет СЕО Superhumans Ольга Руднева.

Как присоединиться к благотворительной инициативе

Присоединиться сможет каждый - с 24 июня по 1 августа каждый гость супермаркета ЭКО МАРКЕТ может оставить свободную сумму доната на кассе магазина сети или приобрести специальный благотворительный браслет за 9,99 грн, который станет не только знаком поддержки, но и напоминанием: помогать - это просто, отмечают в компании.

Инициатива "Помоги восстановить движение - поддержи супергероя" - это не только о медицинской помощи, но и о создании более инклюзивной и безбарьерной Украины. Этот проект органично продолжает направление, которого ЭКО МАРКЕТ системно придерживается в своей деятельности: поддержка людей с инвалидностью, доступность магазинов и инициативы, которые меняют отношение общества к физическим ограничениям.