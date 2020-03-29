Мілевський оформив переможний гол матчу чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський став автором переможного голу у грі чемпіонату Білорусі, передає кореспондент УНН.
"Динамо" Брест українця гостював у ФК "Слуцьк" у рамках другого туру. Мілевський вийшов у стартовому складі і на 19 хвилині стрибнув вище всіх при подачі зі штрафного та головою відправив м'яч від газону в сітку воріт – 1:0.
Відзначимо, що автором результативного пасу став інший українець Олександр Нойок. Євген Хачеріді не потрапив до заявки команди.
Додамо, що "Динамо" Брест набрав 4 очки і вийшов на 4 місце чемпіонату.