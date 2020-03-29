Милевский оформил победный гол матча чемпионата Беларуси

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65200 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76973 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90302 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88164 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104373 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87908 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102956 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105941 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130990 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Милевский оформил победный гол матча чемпионата Беларуси

Милевский оформил победный гол матча чемпионата Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12356 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский стал автором победного гола в игре чемпионата Беларуси, передает корреспондент УНН.

"Динамо" Брест Украинский гостил в ФК "Слуцк" в рамках второго тура. Милевский вышел в стартовом составе и на 19 минуте прыгнул выше всех при подаче со штрафного и головой отправил мяч от газона в сетку ворот - 1:0.

Отметим, что автором результативного паса стал другой украинец Александр Нойок. Евгений Хачериди не попал в заявку команды.

Добавим, что "Динамо" Брест набрал 4 очка и вышел на 4 место чемпионата.

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