Милевский оформил победный гол матча чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский стал автором победного гола в игре чемпионата Беларуси, передает корреспондент УНН.
"Динамо" Брест Украинский гостил в ФК "Слуцк" в рамках второго тура. Милевский вышел в стартовом составе и на 19 минуте прыгнул выше всех при подаче со штрафного и головой отправил мяч от газона в сетку ворот - 1:0.
Отметим, что автором результативного паса стал другой украинец Александр Нойок. Евгений Хачериди не попал в заявку команды.
Добавим, что "Динамо" Брест набрал 4 очка и вышел на 4 место чемпионата.