Міланський "Інтер" може придбати півзахисника збірної України

Міланський клуб почав пильно стежити за 27-річним українським півзахисником, відзначаючи його сильні атакуючі здатності і якість ударів зі стандартних положень.

Сказано, що наш земляк — один з найяскравіших гравців в команді з Бергамо, який також привернув увагу інших клубів.

В цьому сезоні Маліновський провів вісім матчів у всіх турнірах, віддавши гольові передачі проти “Лаціо” і “Кротоне”. В минулому сезоні гравець відіграв ключову роль в команді тренера Джан П’єро Гасперіні, в якій зіграв 44 матчі у всіх турнірах. За цей час він забив дев’ять голів і віддав сім результативних передач.

Додамо також, контракт 27-річного українця із “Аталантою” діє до 2024 року.