Миланский "Интер" может приобрести полузащитника сборной Украины

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Миланский "Интер" проявил интерес к полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в беседе с итальянской телекомпанией "Sky Sports Italia", передает УНН.

Миланский клуб начал пристально следить за 27-летним украинским полузащитником, отмечая его сильные атакующие способности и качество ударов со стандартных положений.

Сказано, что наш земляк — один из самых ярких игроков в команде из Бергамо, который также привлек внимание других клубов.

В этом сезоне Малиновский провел восемь матчей во всех турнирах, отдав голевые передачи против “Лацио” и “Кротоне”. В прошлом сезоне игрок сыграл ключевую роль в команде тренера Джан Пьеро Гасперини, в которой сыграл 44 матча во всех турнирах. За это время он забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Добавим также, контракт 27-летнего Украинская с “Аталанты” действует до 2024 года.

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