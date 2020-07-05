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19 березня, 18:42 • 102569 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 145633 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 121456 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 135685 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 139445 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 126415 перегляди

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19 березня, 06:32 • 176280 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125963 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125535 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124363 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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"Мілан" завдав розгромної поразки "Лаціо"

"Мілан" завдав розгромної поразки "Лаціо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. На стадіоні "Олімпіко" відбулося центральне протистояння туру італійської Серії А між "Лаціо" та "Міланом", інформує УНН з посиланням на сайти клубів.

Гості погіршили шанси “орлів” на чемпіонство, завдавши фіаско з результатом 3:0. На 23 хвилині відзначився турок Чалханоглу з передачі Златана Ібрагімовича. Швед до перерви реалізував 11-метровий удар. По перерві крапку у грі поставив хорват Ребіч.

“Лаціо” займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонаті Італії. Відставання “орлів” від “Ювентуса” збільшилась до семи очок. “Мілан” піднявся на шосте місце, випередивши “Наполі”, однак у команди Дженнаро Гаттузо є один матч в запасі.

Додамо, у наступному турі “Лаціо” гостюватиме у “Лечче”, а “Мілан” прийматиме “Ювентус”.

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