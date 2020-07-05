"Милан" нанес разгромное поражение "Лацио"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. На стадионе "Олимпико" состоялось центральное противостояние тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Миланом", информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.
Гости ухудшили шансы “орлов” на чемпионство, нанеся фиаско с результатом 3:0. На 23 минуте отличился турок Чалханоглу по передаче Златана Ибрагимовича. Швед до перерыва реализовал 11-метровый удар. После перерыва точку в игре поставил хорват Ребич.
“Лацио” занимает второе место в турнирной таблице чемпионате Италии. Отставание “орлов” от “Ювентуса” увеличилось до семи очков. “Милан” поднялся на шестое место, опередив “Наполи”, однако у команды Дженнаро Гаттузо один матч в запасе.
Добавим, в следующем туре “Лацио” будет гостить в “Лечче”, а “Милан” будет принимать “Ювентус”.