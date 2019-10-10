"Мілан" визначився з кандидатурою нового наставника

Після звільнення 52-річного Марко Джампаоло команду очолив 53-річний Стефано Піолі. Коуч заключив з клубом дворічний контракт.

Свою тренерську кар’єру фахівець розпочав в 1999 році. Перший досвід тренерської роботи в Серії А пройшов в “Пармі” в 2006 році. Потім він почав тренувати кілька інших клубів Серії А: “К’єво”, “Палермо”, “Болонья”, “Лаціо” і “Інтер”, перш ніж переїхати в “Фіорентину” в 2017 році.

Додамо також, “Мілан” після семи турів Серії А займає 13-е місце, набравши дев’ять очок.