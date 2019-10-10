"Милан" определился с кандидатурой нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Итальянский "Милан" объявил об избрании новой кандидатуры главного тренера, сообщает УНН со ссылкой на сайт "россонери".
После увольнения 52-летнего Марко Джампаоло команду возглавил 53-летний Стефано Пиола. Коуч заключил с клубом двухлетний контракт.
Свою тренерскую карьеру специалист начал в 1999 году. Первый опыт тренерской работы в Серии А прошел в “Парме” в 2006 году. Затем он начал тренировать несколько других клубов Серии А: “Кьево”, “Палермо”, “Болонья”, “Лацио” и “Интер”, прежде чем переехать в “Фиорентину” в 2017 году.
Добавим также, “Милан” после семи туров Серии А занимает тринадцатое место, набрав девять очков.