"Мілан" вибив "Наполі" з боротьби за Кубок Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Дубль новачка "Мілану" приніс клубу перемогу у зустрічі 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу над "Наполі", повідомляє кореспондент УНН.
Швидкий гол вдався "россонері". Новачок клубу Кшиштоф Пйонтек вирвався на оперативний простір та завдав влучного удару при побаченні з воротарем. В середині тайму поляк оформив дубль. Пйонтек з лівої частини штрафної змістився в центр та завдав точного пострілу під дальню стійку воріт. Більше голів у матчі не відбулося – 2:0.
Примітно, що для Пйонтека дані голи стали першими у формі "Мілану".
Додамо, участь в турнірі продовжать приймати "Інтер", "Лаціо", "Фіорентина", "Рома", "Аталанта" та "Ювентус".