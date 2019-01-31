"Мілан" вибив "Наполі" з боротьби за Кубок Італії

Швидкий гол вдався "россонері". Новачок клубу Кшиштоф Пйонтек вирвався на оперативний простір та завдав влучного удару при побаченні з воротарем. В середині тайму поляк оформив дубль. Пйонтек з лівої частини штрафної змістився в центр та завдав точного пострілу під дальню стійку воріт. Більше голів у матчі не відбулося – 2:0.

Примітно, що для Пйонтека дані голи стали першими у формі "Мілану".

Додамо, участь в турнірі продовжать приймати "Інтер", "Лаціо", "Фіорентина", "Рома", "Аталанта" та "Ювентус".