"Милан" выбил "Наполи" из борьбы за Кубок Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Дубль новичка "Милана" принес клубу победу во встрече 1/4 финала Кубка Италии по футболу над "Наполи", сообщает корреспондент УНН.
Быстрый гол удался "россонери". Новичок клуба Кшиштоф Пйонтек вырвался на оперативный простор и нанес точный удар при свидании с вратарем. В середине тайма поляк оформил дубль. Пйонтек с левой части штрафной сместился в центр и нанес точный выстрел под дальнюю штангу. Больше голов в матче не произошло - 2:0.
Примечательно, что для Пйонтека данные гола стали первыми в форме "Милана".
Добавим, участие в турнире продолжат принимать "Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Рома", "Аталанта" и "Ювентус".