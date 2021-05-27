"Мілан" підписав голкіпера зі стану чинного чемпіона Франції

Деталі

До стану італійського колективу кіпер приєднається першого липня. Контракт розрахований до літа 2026 року. У новій команді він виступатиме під 16-м номером.

За даними ресурсу “Transfermarkt” “Мілан” заплатив за воротаря 13 млн. євро.

За “Лілль” Меньян виступав із 2015 року і за шість сезоні відіграв 180 поєдинків у яких пропустив 195 голів.

Доповнення

Колишній голкіпер “Лілля” став чемпіоном крайнього сезону французької Ліги 1. Клуб набрав 83 очки і посів перше місце в турнірній таблиці Ліги 1, обігнавши найближчого переслідувача — “ПСЖ”, на одне очко.