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"Милан" подписал голкипера из состава действующего чемпиона Франции

Киев • УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Пресс-служба итальянского “Милана” объявила о переходе вратаря французского ФК “Лилль” Майка Меньян, сообщает УНН со ссылкой на сайт “россонери”.

"Милан" подписал голкипера из состава действующего чемпиона Франции

Детали

До состояния итальянского коллектива кипер присоединится первого июля. Контракт рассчитан до лета 2026 года. В новой команде он будет выступать под 16-м номером.

По данным ресурса “Transfermarkt” “Милан” заплатил за вратаря 13 млн. евро.

За “Лилль” Меньян выступал с 2015 года и за шесть сезоне сыграл 180 матчей в которых пропустил 195 голов.

Дополнение

Бывший голкипер “Лилля” стал чемпионом крайнего сезона французской Лиги 1. Клуб набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, обогнав ближайшего преследователя — “ПСЖ”, на одно очко.

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