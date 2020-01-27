"Мила мати та дружина": Офіс Генпрокурора випадково "розпіарив" приватний акаунт у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора України останнім часом активно освоює новітні комунікації і доволі часто використовує канал у Telegram. Однак, співробітники Офісу припустилися помилки у посиланні, підкріпленому до повідомлення, повідомляє УНН.
Так, до інформації про оголошення прокуратурою АР Крим про підозру учасникам так званої "Самооборони Крыма" за фактом перешкоджання діяльності французького журналіста, було прикріплене коротке посилання, яке веде не на сайт Офісу Генпрокурора, а на приватний акаунт у Twitter.
"Детальніше: https://bit.ly/2U", - міститься у повідомленні.
При переході за посиланням - потрапляємо на приватний акаунт користувача oxfordredgirl, в описі якого вказується, що вона "мила мати та дружина".
Нагадаємо, Facebook помилково надавала доступ до даних про користувачів.