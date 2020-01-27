"Милая мать и жена": Офис Генпрокурора случайно "распиарил" частный аккаунт в Twitter

Так, к информации об объявлении прокуратурой АР Крым о подозрении участникам так называемой "Самообороны Крыма" по факту препятствования деятельности французского журналиста, было прикреплено короткую ссылку, ведущую не на сайт Офиса Генпрокурора, а на частный аккаунт в Twitter.

"Подробнее: https://bit.ly/2U", - содержится в сообщении.

При переходе по ссылке - попадаем на частный аккаунт пользователя oxfordredgirl, в описании которого указывается, что она "милая мать и жена".

Напомним, Facebook ошибочно предоставлял доступ к данным о пользователях.