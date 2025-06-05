Мікробіом немовля може захищати його від вірусів у подальшому житті: вчені знайшли зв’язок

Діти, у яких в перший тиждень життя в кишківнику домінували певні корисні бактерії, рідше потрапляли до лікарні з вірусними інфекціями дихальних шляхів. Це з’ясували британські вчені в найбільшому на сьогодні дослідженні мікробіомів новонароджених, яке може відкрити нові шляхи для профілактики хвороб у немовлят.

Про це пише УНН із посиланням на MedicalXpress.

Деталі

Нове дослідження показало, що склад кишкових бактерій дитини - її мікробіом - який починає формуватись одразу після народження, може допомогти захистити від вірусних інфекцій у подальшому дитинстві.

У найбільшому на сьогодні дослідженні мікробіомів немовлят вчені з Інституту Веллкома Сангера та Університетського коледжу Лондона (UCL) виявили, що немовлята віком до одного тижня, зі специфічним набором кишкових бактерій (який був виявлений лише у деяких дітей, народжених природним шляхом), мали меншу імовірність госпіталізації із вірусними інфекціями нижніх дихальних шляхів (vLRTI) протягом перших двох років життя.

Таким чином дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Microbe, показало зв’язок між складом кишкового мікробіома в перший тиждень життя та госпіталізаціями з приводу респіраторних інфекцій у ранньому дитинстві.

Як проводилось дослідження

Використовуючи повне секвенування геному та аналіз зразків калу 1082 новонароджених, дослідники вивчили їхні електронні медичні записи, щоб простежити випадки госпіталізації до двох років.

Спираючись на попередні дослідження дитячого мікробіому у Великій Британії, вчені з’ясували, що певні комбінації бактерій дають переваги у здоров’ї — зокрема, можуть захищати від вірусних інфекцій. Хоча для підтвердження цього зв’язку потрібні подальші дослідження, автори вважають, що ці висновки можуть вплинути на майбутні підходи до профілактики дитячих респіраторних захворювань та розробку дитячих пробіотиків.

Що таке мікробіом

Мікробіом - це складна екосистема з мільйонів мікроорганізмів, які критично важливі для здоров’я людини.

Оскільки формування мікробіома починається відразу після народження, перший місяць життя є ключовим. Раніше дослідники виявили, що діти, народжені природнім шляхом, мають інший мікробіом порівняно з дітьми, народженими шляхом кесаревого розтину, хоча ці відмінності зменшуються до першого року життя.

Які бактерії корисні

Інше дослідження цієї ж команди показало, що всі немовлята у Великій Британії в перший тиждень життя мають одну з трьох "піонерських" бактерій. Дві з них - Bifidobacterium longum (B. longum) та Bifidobacterium breve (B. breve) - вважаються корисними, оскільки допомагають розвивати стабільний мікробіом.

У новому дослідженні команда на основі аналізу зразків з’ясувала, що деякі діти, народжені природнім шляхом, у яких переважали B. longum та інші подібно корисні бактерії - B. bifidum та B. dorei - мали нижчий ризик госпіталізації через респіраторні вірусні інфекції. Цей зв’язок зберігався навіть після врахування таких факторів, як отримання антибіотиків, тип вигодовування (грудне, суміш або комбіноване).

Однак не всі діти, народжені природнім шляхом, мали однаковий мікробний склад. Команда виділила ще дві окремі групи дітей з різними профілями мікробіому, які мали вищий ризик госпіталізації через вірусні інфекції нижніх дихальних шляхів (vLRTI) у порівнянні з тими, хто належав до групи з домінуванням Bifidobacterium longum.

Важливо, що ці відмінності виявили як серед дітей, народжених природним шляхом, так і тих, хто з’явився на світ шляхом кесаревого розтину. Дослідники наголосили, що наразі йдеться лише про асоціацію, або кореляцію, а не доведений причинно-наслідковий зв’язок. Для цього потрібні подальші глибші дослідження.

Нинішня робота зосереджувалась на респіраторних вірусних інфекціях, але вчені мають намір дослідити ймовірний захисний вплив B. longum та інших потенційно корисних бактерій, як-от B. breve, і в контексті інших наслідків для здоров’я. Це стане темою їхнього наступного масштабного дослідження під назвою 4M.

Вірусна інфекція нижніх дихальних шляхів є однією з провідних причин госпіталізації у дітей раннього віку, і наше дослідження підвищує ймовірність того, що певні ранні мікробіоми кишечника можуть допомогти знизити цей ризик. Подальші дослідження для підтвердження та вивчення факторів, що стоять за цим, зокрема, чи існує взаємодія між кишковим мікробіомом та мікробіомом легень, можуть призвести до нових способів запобігання респіраторним інфекціям у дитинстві - сказала доктор Крістіна Гарсія-Мауріньйо, перший автор дослідження в UCL.

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