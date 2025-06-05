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Микробиом младенца может защищать его от вирусов в дальнейшей жизни: ученые нашли связь

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Ученые обнаружили, что определенные бактерии в кишечнике новорожденных снижают риск вирусных инфекций дыхательных путей. Исследование может повлиять на профилактику детских респираторных заболеваний.

Микробиом младенца может защищать его от вирусов в дальнейшей жизни: ученые нашли связь

Дети, у которых в первую неделю жизни в кишечнике доминировали определенные полезные бактерии, реже попадали в больницу с вирусными инфекциями дыхательных путей. Это выяснили британские ученые в крупнейшем на сегодня исследовании микробиомов новорожденных, которое может открыть новые пути для профилактики болезней у младенцев.

Об этом пишет УНН со ссылкой на MedicalXpress.

Детали

Новое исследование показало, что состав кишечных бактерий ребенка - его микробиом - который начинает формироваться сразу после рождения, может помочь защитить от вирусных инфекций в дальнейшем детстве.

В крупнейшем на сегодня исследовании микробиомов младенцев ученые из Института Веллкома Сангера и Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что младенцы в возрасте до одной недели, со специфическим набором кишечных бактерий (который был обнаружен лишь у некоторых детей, рожденных естественным путем), имели меньшую вероятность госпитализации с вирусными инфекциями нижних дыхательных путей (vLRTI) в течение первых двух лет жизни.

Таким образом исследование, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, показало связь между составом кишечного микробиома в первую неделю жизни и госпитализациями по поводу респираторных инфекций в раннем детстве. 

Как проводилось исследование

Используя полное секвенирование генома и анализ образцов кала 1082 новорожденных, исследователи изучили их электронные медицинские записи, чтобы проследить случаи госпитализации до двух лет.

Опираясь на предыдущие исследования детского микробиома в Великобритании, ученые выяснили, что определенные комбинации бактерий дают преимущества в здоровье - в частности, могут защищать от вирусных инфекций. Хотя для подтверждения этой связи нужны дальнейшие исследования, авторы считают, что эти выводы могут повлиять на будущие подходы к профилактике детских респираторных заболеваний и разработку детских пробиотиков.

Что такое микробиом 

Микробиом - это сложная экосистема из миллионов микроорганизмов, которые критически важны для здоровья человека.

Поскольку формирование микробиома начинается сразу после рождения, первый месяц жизни является ключевым. Ранее исследователи обнаружили, что дети, рожденные естественным путем, имеют другой микробиом по сравнению с детьми, рожденными путем кесарева сечения, хотя эти различия уменьшаются к первому году жизни.

Какие бактерии полезны

Другое исследование этой же команды показало, что все младенцы в Великобритании в первую неделю жизни имеют одну из трех "пионерских" бактерий. Две из них - Bifidobacterium longum (B. longum) и Bifidobacterium breve (B. breve) - считаются полезными, поскольку помогают развивать стабильный микробиом.

В новом исследовании команда на основе анализа образцов выяснила, что некоторые дети, рожденные естественным путем, у которых преобладали B. longum и другие подобно полезные бактерии - B. bifidum и B. dorei - имели более низкий риск госпитализации из-за респираторных вирусных инфекций. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как получение антибиотиков, тип вскармливания (грудное, смесь или комбинированное).

Однако не все дети, рожденные естественным путем, имели одинаковый микробный состав. Команда выделила еще две отдельные группы детей с разными профилями микробиома, которые имели более высокий риск госпитализации из-за вирусных инфекций нижних дыхательных путей (vLRTI) по сравнению с теми, кто принадлежал к группе с доминированием Bifidobacterium longum.

Важно, что эти различия выявили как среди детей, рожденных естественным путем, так и тех, кто появился на свет путем кесарева сечения. Исследователи подчеркнули, что сейчас речь идет лишь об ассоциации, или корреляции, а не доказанной причинно-следственной связи. Для этого нужны дальнейшие более глубокие исследования.

Нынешняя работа сосредотачивалась на респираторных вирусных инфекциях, но ученые намерены исследовать вероятное защитное влияние B. longum и других потенциально полезных бактерий, например B. breve, и в контексте других последствий для здоровья. Это станет темой их следующего масштабного исследования под названием 4M.

Вирусная инфекция нижних дыхательных путей является одной из ведущих причин госпитализации у детей раннего возраста, и наше исследование повышает вероятность того, что определенные ранние микробиомы кишечника могут помочь снизить этот риск. Дальнейшие исследования для подтверждения и изучения факторов, стоящих за этим, в частности, существует ли взаимодействие между кишечным микробиомом и микробиомом легких, могут привести к новым способам предотвращения респираторных инфекций в детстве

 - сказала доктор Кристина Гарсия-Мауриньо, первый автор исследования в UCL. 

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Алена Уткина

Алена Уткина

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