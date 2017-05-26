Мікроавтобус з придністровськими цигарками затримали в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Правоохоронці зупинили мікроавтобус на під’їзді до Одеси. Під час огляду автомобіля співробітники Служби безпеки України виявили майже 34 тис. пачок цигарок без акцизних марок. Продукція призначалася для реалізації на одному з промислових ринків. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Співробітники СБУ вилучили в Одеській області велику партію контрабандних цигарок, ввезених з території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
"У рамках раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці зупинили мікроавтобус на під’їзді до Одеси. Під час огляду автомобіля співробітники спецслужби виявили майже 34 тис. пачок цигарок без акцизних марок", - йдеться у повідомленні.
За словами водія, продукція призначалася для реалізації на одному з одеських промислових ринків. Загальна вартість вилучених цигарок становить понад 300 тис. грн.
Як повідомляв УНН 22 травня, велику партію контрафактних цигарок везли з тимчасово окупованої території.