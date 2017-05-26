Микроавтобус с приднестровскими сигаретами задержали в Одессе

Сотрудники СБУ изъяли в Одесской области крупную партию контрабандных сигарет, ввезенных с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

"В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители остановили микроавтобус на подъезде к Одессе. Во время осмотра автомобиля сотрудники спецслужбы обнаружили почти 34 тыс. пачек сигарет без акцизных марок", - говорится в сообщении.

По словам водителя, продукция предназначалась для реализации на одном из одесских промышленных рынков. Общая стоимость изъятых сигарет составляет более 300 тыс. грн.

Как сообщал УНН 22 мая, крупную партию контрафактных сигарет везли с временно оккупированной территории.