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Миколаївського поліцейського заарештували за збут амфетаміну

Миколаївського поліцейського заарештували за збут амфетаміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Дільничного офіцера поліції, який підозрюється у збуті амфетаміну, заарештували на два місяці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

У суботу, 18 березня, суд заарештував дільничного офіцера поліції, який підозрюється у збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено — амфетаміну, у великому розмірі.

Встановлено, що 17 березня 2017 року працівника поліції затримано безпосередньо після збуту чергової партії амфетаміну. При особистому обшуку правоохоронця знайдено і вилучено 6000 грн, які він отримав від продажу амфетаміну.

Того ж дня затриманому повідомлено про підозру у незаконному продажі наркотиків.

Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, зокрема перевіряється причетність затриманого до виготовлення амфетаміну, який він збував, та вчинення інших злочинів.

Нагадаємо, МЗС повідомило про збільшення затримань українців в Росії за наркотики.

Українські Національні Новини

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