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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123606 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126625 просмотра

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Николаевского полицейского арестовали за сбыт амфетамина

Николаевского полицейского арестовали за сбыт амфетамина

Киев  •  УНН

 • 7807 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Участкового офицера полиции, который подозревается в сбыте амфетамина, арестовали на два месяца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В субботу, 18 марта, суд арестовал участкового офицера полиции, который подозревается в сбыте психотропного вещества, оборот которого ограничен - амфетамина в крупном размере.

Установлено, что 17 марта 2017 работник полиции задержан непосредственно после сбыта очередной партии амфетамина. При личном обыске милиционера обнаружено и изъято 6 тысяч грн, которые он получил от продажи амфетамина.

В тот же день задержанному сообщено о подозрении в незаконной продаже наркотиков.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, в том числе проверяется причастность задержанного к изготовлению амфетамина, который он сбывал, и совершение других преступлений.

Напомним, МИД сообщил о увеличение задержаний украинцев в России за наркотики.

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