Николаевского полицейского арестовали за сбыт амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Участкового офицера полиции, который подозревается в сбыте амфетамина, арестовали на два месяца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
В субботу, 18 марта, суд арестовал участкового офицера полиции, который подозревается в сбыте психотропного вещества, оборот которого ограничен - амфетамина в крупном размере.
Установлено, что 17 марта 2017 работник полиции задержан непосредственно после сбыта очередной партии амфетамина. При личном обыске милиционера обнаружено и изъято 6 тысяч грн, которые он получил от продажи амфетамина.
В тот же день задержанному сообщено о подозрении в незаконной продаже наркотиков.
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, в том числе проверяется причастность задержанного к изготовлению амфетамина, который он сбывал, и совершение других преступлений.
Напомним, МИД сообщил о увеличение задержаний украинцев в России за наркотики.