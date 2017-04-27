Миколаївські рятувальники провели навчання на території підприємства
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні відбулись тактико-спеціальні навчання на території підприємства, що займається зберіганням фруктів у холодильних камерах. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
“Об’єкт розташований в південно-східній частині м.Баштанка Миколаївської області. За тактичним задумом навчань, внаслідок короткого замкнення електропроводки у холодильній камері виникла пожежа, яка почала розповсюджуватись на значну площу”, — йдеться в повідомленні.
Адміністрація об’єкту запустила звукову систему оповіщення, повідомила про пожежу за телефоном “101” та організувала збір членів добровільної пожежної дружини об’єкту, які приступили до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння та провела евакуацію працівників підприємства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Завтра на адмінмежі з Кримом стартують військові навчання
“За лічені хвилини прибув черговий караул 7 Державної пожежно-рятувальної частини. Оцінивши обстановку рятувальники оперативно провели розвідку та приступили до гасіння умовної пожежі, яку ліквідували на площі 30 кв.м”, — зазначили рятувальники.
Загалом у проведенні заходу було задіяно 13 одиниць техніки та 25 чоловік від оперативних служб цивільного захисту м.Баштанка та району.