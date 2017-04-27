Николаевские спасатели провели учения на территории предприятия
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня состоялись тактико-специальные учения на территории предприятия, занимающегося хранением фруктов в холодильных камерах. Об этом сообщили УНН в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
“Объект расположен в юго-восточной части Баштанка Николаевской области. По тактическому замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки в холодильной камере возник пожар, начавший распространяться на значительную площадь”, — говорится в сообщении.
Администрация объекта запустила звуковую систему оповещения, сообщила о пожаре по телефону “101” и организовала сбор членов добровольной пожарной дружины объекта, которые приступили к тушению пожара первичными средствами пожаротушения и провели эвакуацию работников предприятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра админгранице с Крымом стартуют военные учения
“За считанные минуты прибыл дежурный караул 7 Государственной пожарно-спасательной части. Оценив обстановку спасатели оперативно провели разведку и приступили к тушению условного пожара, который ликвидировали на площади 30 кв.м”, — отметили спасатели.
Всего в проведении мероприятия было задействовано 13 единиц техники и 25 человек от оперативных служб гражданской защиты Баштанка и района.