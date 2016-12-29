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Миколаївські обласні структури посилено працюватимуть на свята

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко розпорядився, щоб аварійні служби підприємств, правоохоронні органи, поліція, рятувальні служби ДСНС, лікувальні заклади у новорічні свята працювали у посиленому режимі. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської ОДА.

Так згідно із розпорядженням, головам райдержадміністрацій, міським головам доручено створити в районах та містах області аварійні бригади для чергування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у святкові дні, а також організувати безперебійну роботу підприємств торгівлі для забезпечення населення області необхідними товарами і продуктами.

Службі автомобільних доріг у Миколаївській області доручено забезпечити готовність необхідної дорожньої техніки на випадок виникнення стихії та запаси паливно-мастильних і протипожежних матеріалів. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації — організувати цілодобове чергування лікарських бригад у всіх закладах охорони здоров’я області. ПАТ “Миколаївобленерго”, ПАТ по газопостачанню та газифікації “Миколаївгаз” рекомендовано вжити заходів щодо безперебійної подачі енергоносіїв до громадських будівель та житлових приміщень населення області.

Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області рекомендовано у святкові дні вжити дієвих заходів щодо забезпечення громадського порядку, а головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій — протипожежну безпеку у населених пунктах області.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція Миколаївщини працюватиме посилено до 7 січня і задіє 4,5 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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