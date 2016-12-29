Николаевские областные структуры будут усиленно работать на праздники
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко распорядился, чтобы аварийные службы предприятий, правоохранительные органы, полиция, спасательные службы ГосЧС, лечебные учреждения в новогодние праздники работали в усиленном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Николаевской ОГА.
Так, согласно распоряжению, главам райгосадминистраций, городским головам поручено создать в районах и городах области аварийные бригады для дежурства на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в праздничные дни, а также организовать бесперебойную работу предприятий торговли для обеспечения населения области необходимыми товарами и продуктами.
Службе автомобильных дорог в Николаевской области поручено обеспечить готовность необходимой дорожной техники на случай возникновения стихии и запасы горюче-смазочных и противопожарных материалов. Управлению здравоохранения облгосадминистрации - организовать круглосуточное дежурство врачебных бригад во всех учреждениях здравоохранения области. ПАО "Николаевоблэнерго", ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" рекомендовали принять меры по бесперебойной подаче энергоносителей в общественные здания и жилыы помещения населения области.
Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области рекомендовано в праздничные дни принять действенные меры по обеспечению общественного порядка, а главному управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - обеспечить противопожарную безопасность в населенных пунктах области.
Напомним, как сообщал УНН, полиция Николаевской области будет работать усиленно до 7 января и задействует 4,5 тыс. человек.