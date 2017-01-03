Миколаївські активісти прикрасили електричними гірляндами ялинки у Матвіївському лісі
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні ввечері кілька десятків громадських активістів прикрасили еклектичними гірляндами живі ялинки та сосни у Матвіївському лісі, який знаходиться при в’їзді до Миколаєва. Про це кореспонденту УНН повідомили організатори заходу.
Активісти привезли із собою електричні генератори до яких під’єднали гірлянди, які після заходу сонця засяяли сотнями різнокольорових вогників та наповнили ліс святковим новорічним настроєм.
Зі слів організаторів заходу, за допомогою такого незвичного флешмобу вони хочуть привернути увагу до проблем засмічення лісу, незаконної вирубки дерев та вивезення піску для будівельних потреб.