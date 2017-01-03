Миколаївські активісти прикрасили електричними гірляндами ялинки у Матвіївському лісі

Активісти привезли із собою електричні генератори до яких під’єднали гірлянди, які після заходу сонця засяяли сотнями різнокольорових вогників та наповнили ліс святковим новорічним настроєм.

Зі слів організаторів заходу, за допомогою такого незвичного флешмобу вони хочуть привернути увагу до проблем засмічення лісу, незаконної вирубки дерев та вивезення піску для будівельних потреб.