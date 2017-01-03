Николаевские активисты украсили электрическими гирляндами елки в Матвеевском лесу
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня вечером несколько десятков общественных активистов украсили эклектическими гирляндами живые елки и сосны в Матвеевском лесу, который находится при въезде в Николаев. Об этом корреспонденту УНН сообщили организаторы мероприятия.
Активисты привезли с собой электрические генераторы, к которым подключили гирлянды, которые после захода солнца засияли сотнями разноцветных огоньков и наполнили лес праздничным новогодним настроением.
По словам организаторов мероприятия, с помощью такого необычного флешмоба они хотят привлечь внимание к проблемам засорения леса, незаконной вырубке деревьев и вывозу песка для строительных нужд.