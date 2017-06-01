Миколаївська спортсменка тріумфувала на міжнародному турнірі в Греції
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 1 червня. УНН. Миколаївська спортсменка Оксана Окунєва тріумфувала міжнародному турнірі Filothei Women Gala 2017, який 31 травня проходив в Греції, в секторі стрибків у висоту. Про це УНН повідомили у прес-службі ФЛА України.
Греція приймала традиційний міжнародний турнір Filothei Women Gala 2017, який входить до календаря ЕА. Участь у ньому взяли чотири українки, і кожна з них відзначилися перемогою або місцем у трійці найсильніших.
"У секторі для стрибків у висоту значну частину змагань основною суперницею Оксани Окунєвої була лише планка. Гречанка Панагіота Досі припинила виступи з результатом 1,83 м. Українка ж дійшла до 1,95. І якщо попередні висоти вона долала з першої або другої спроби, то на 1,93 і 1,95 вкотре продемонструвала впертий характер і попри дві перші невдачі з третьої спроби все ж перелетіла планку. 1,97 м Оксані підкорити поки що не вдалося", - йдеться у повідомленні.
З результатом 1,95 м О.Окунєва посідає третє місце у світовому топ-листі сезону зі стрибків у висоту.
Довідка УНН: О.Окунєва - українська легкоатлетка (стрибки у висоту), народилася 14 березня 1990 року у місті Миколаїв. Учасниця Олімпійських ігор 2016 року.
Нагадаємо, двоє українок стали призерками змагань зі стрибків у висоту в Стокгольмі.