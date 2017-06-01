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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Николаевская спортсменка победила на международном турнире в Греции

Киев • УНН

 • 8001 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 1 июня. УНН. Николаевская спортсменка Оксана Окунева торжествовала международном турнире Filothei Women Gala 2017, который 31 мая проходил в Греции, в секторе прыжков в высоту. Об этом сообщили в пресс-службе ФЛА Украины.

Николаевская спортсменка победила на международном турнире в Греции

Греция принимала традиционный международный турнир Filothei Women Gala 2017, который входит в календарь ЕА. Участие в нем приняли четыре Украинский, и каждая из них отличились победой или место в тройке сильнейших.

"В секторе для прыжков в высоту значительную часть соревнований основной соперницей Оксаны Окунева была только планка. Гречанка Панагиота сих пор прекратила выступления с результатом 1,83 м. Украинка же дошло до 1,95. И если предыдущие высоты она преодолевала с первой или второй попытки, то на 1,93 и 1,95 раз продемонстрировала упрямый характер и несмотря на две первые неудачи с третьей попытки все же перелетела планку. 1,97 м Оксане покорить пока не удалось", - говорится в сообщении.

С результатом 1,95 м О.Окунева занимает третье место в мировом топ-листе сезона по прыжкам в высоту.

Справка: О.Окунева - украинская легкоатлетка (прыжки в высоту), родилась 14 марта 1990 в городе Николаев. Участница Олимпийских игр 2016 года.

Напомним, двое украинок стали призерами соревнований по прыжкам в высоту в Стокгольме.

Украинские Национальные Новости

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