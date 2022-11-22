Миколаївщина: за добу не фіксували обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Миколаївській області протягом минулої доби не фіксували ворожих обстрілів, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у вівторок, 22 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Інформація за минулу добу, станом на 08:00 ранку 22 листопада. На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!" - написав Кім.
Доповнення
Російські військові досі перебувають на Кінбурнській косі у Миколаївській області.