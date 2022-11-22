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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 50471 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 67588 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Миколаївщина: за добу не фіксували обстрілів

Миколаївщина: за добу не фіксували обстрілів

Київ • УНН

 • 262033 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Миколаївській області протягом минулої доби не фіксували ворожих обстрілів, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у вівторок, 22 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Інформація за минулу добу, станом на 08:00 ранку 22 листопада. На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано. Віримо в ЗСУ!" - написав Кім.

Доповнення

Російські військові досі перебувають на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

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