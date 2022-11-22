Николаевская область: за сутки не фиксировали обстрелы

Цитата

"Информация за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 22 ноября. На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы. Верим в ВСУ!" – написал Ким.

Дополнение

Российские военные до сих пор находятся на Кинбурнской косе в Николаевской области.