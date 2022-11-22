Николаевская область: за сутки не фиксировали обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Николаевской области за прошедшие сутки не фиксировали вражеских обстрелов, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во вторник, 22 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Информация за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 22 ноября. На территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы. Верим в ВСУ!" – написал Ким.
Дополнение
Российские военные до сих пор находятся на Кинбурнской косе в Николаевской области.