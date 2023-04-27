Миколаївщина: є поранені та загиблий внаслідок влучання російських ракет в житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Відомо про поранених та загиблих внаслідок влучання російських ракет в житлові будинки на Миколаївщині, передає УНН з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Цитата
"Наразі відомо про 15 поранених, 1 загиблий", - написав Віталій Кім
Доповнення
Раніше, очільник Миколаївської ОВА повідомляв про влучання в багатоповерхівку російською ракетою С300. Також, на Миколаївщині було зафіксовано ще один приліт в житловий будинок.