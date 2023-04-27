Николаевщина: есть раненые и погибший в результате попадания российских ракет в жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Известно о раненых и погибших в результате попадания российских ракет в жилые дома на Николаевщине, передает УНН со ссылкой на председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
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"На данный момент известно о 15 раненых, 1 погибший", - написал Виталий Ким
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Ранее, глава Николаевской ОГА сообщал о попадании в многоэтажку российской ракетой С300. Также, на Николаевщине было зафиксировано еще один прилет в жилой дом.