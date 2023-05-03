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Миколаївщина: в області є влучання ворожого безпілотника

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В Миколаївській області є влучання ворожого безпілотника. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вчора, 2 травня, о 17:10 та 23:10 ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вночі, 3 травня, о 03:50 внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed-131/136" виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади. Займання було оперативно ліквідовано підрозділом ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає", - зазначив Кім.

Доповнення

Також повідомляється, що другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах "день та ніч пройшли відносно спокійно".

Нагадаємо

У Повітряних Силах повідомили, що ЗСУ знищили 21 ворожий безпілотник.

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