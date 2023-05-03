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Николаевщина: в области есть попадание вражеского беспилотника

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В Николаевской области есть попадание вражеского беспилотника. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Вчера, 2 мая, в 17:10 и 23:10 враг наносил минометные и артиллерийские удары из РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Ночью, 3 мая, в 03:50 в результате попадания БПЛА типа "Shahed-131/136" возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской громады. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет", - отметил Ким.

Дополнение

Также сообщается, что второй дрон-камикадзе, направленный по Николаевщине, уничтожен Силами обороны.

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах "день и ночь прошли относительно спокойно".

Напомним

В Воздушных Силах сообщили, что ВСУ уничтожили 21 вражеский беспилотник.

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