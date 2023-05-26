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Миколаївщина: сили ППО в області знищили 2 ворожих "шахеди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН.  Сили ППО знищи два ворожих "шахеди" на Миколаївщині. Про це заявив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 26 травня, силами ППО на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА "Shahed-131/136".

Крім того, вчора, 25 травня, о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50 ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає.

Вдень, 25 травня, о 14:09 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Також о 20:03 25 травня та о 05:00 26 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вночі, 26 травня, о 01:00 ворожі обстріли зафіксовані за межами населеного пункту Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Повідомляється, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Внаслідок масованого ворожого обстрілу Дніпропетровщини, руйнувань зазнало транспортне підприємство та приватні будинки, також є постраждалий.

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