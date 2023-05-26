Миколаївщина: сили ППО в області знищили 2 ворожих "шахеди"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Сили ППО знищи два ворожих "шахеди" на Миколаївщині. Про це заявив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Зазначається, що 26 травня, силами ППО на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА "Shahed-131/136".
Крім того, вчора, 25 травня, о 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50 ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них. Постраждалих немає.
Вдень, 25 травня, о 14:09 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.
Також о 20:03 25 травня та о 05:00 26 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Вночі, 26 травня, о 01:00 ворожі обстріли зафіксовані за межами населеного пункту Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.
Повідомляється, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Внаслідок масованого ворожого обстрілу Дніпропетровщини, руйнувань зазнало транспортне підприємство та приватні будинки, також є постраждалий.