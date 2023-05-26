Николаевщина: силы ПВО в области уничтожили 2 вражеских "шахеда"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Силы ПВО уничтожили два вражеских "шахеда" на Николаевщине. Об этом заявил Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 26 мая, силами ПВО на Николаевщине уничтожено два вражеских ударных БПЛА "Shahed-131/136".
Кроме того, вчера, 25 мая, в 10:09, 12:59, 13:07, 13:26, 13:50 вражеских артиллерийских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской общины. В результате чего произошло возгорание трехэтажного жилого дома, хозяйственных построек, повреждены жилые дома и коммуникации к ним. Пострадавших нет.
Днем, 25 мая, в 14:09 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших нет.
Также в 20:03 25 мая и в 05:00 26 мая враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Ночью, 26 мая, в 01:00 вражеские обстрелы зафиксированы за пределами населенного пункта Первомайской громады. Разрушений и пострадавших нет.
Сообщается, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В результате массированного вражеского обстрела Днепропетровщины, разрушениям подверглось транспортное предприятие и частные дома, также есть пострадавший.