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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14334 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Миколаївщина: окупанти не припиняють обстріли Очаківської громади

Миколаївщина: окупанти не припиняють обстріли Очаківської громади

Київ • УНН

 • 458011 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Очаківська громада на Миколаївщині потерпає від ворожих обстрілів - удари продовжилися вже з самого ранку, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вчора, 14 грудня, об 11:09, 14:10 та 15:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Також громада зазнала масованих артилерійських ударів 15 грудня, о 6:00 та 7:05. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури", - повідомив Кім, додавши, що про постраждалих інформації немає. 

Деталі

Також голова ОВА повідомив, що вранці, 15 грудня, з 6:00 під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

На Кінбурнській косі, яка у Миколаївській області поки під контролем російських окупантів, залишилася певна кількість цивільних.

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