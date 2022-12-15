Миколаївщина: окупанти не припиняють обстріли Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Очаківська громада на Миколаївщині потерпає від ворожих обстрілів - удари продовжилися вже з самого ранку, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 14 грудня, об 11:09, 14:10 та 15:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Також громада зазнала масованих артилерійських ударів 15 грудня, о 6:00 та 7:05. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури", - повідомив Кім, додавши, що про постраждалих інформації немає.
Деталі
Також голова ОВА повідомив, що вранці, 15 грудня, з 6:00 під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
На Кінбурнській косі, яка у Миколаївській області поки під контролем російських окупантів, залишилася певна кількість цивільних.