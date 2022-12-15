Николаевская область: оккупанты не прекращают обстрелы Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Очаковская громада в Николаевской области страдает от вражеских обстрелов – удары продолжились уже с самого утра, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 14 декабря, в 11:09, 14:10 и 15:00 враг наносил удары из РСЗО по акватории и береговой зоне Очаковской громады. Также громада подверглась массированным артиллерийским ударам 15 декабря, в 6:00 и 7 05. Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры", - сообщил Ким, добавив, что о пострадавших информации нет.
Детали
Также глава ОВА сообщил, что утром, 15 декабря, с 6:00 под вражеским обстрелом была Черноморская громада. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
На Кинбурнской косе, которая в Николаевской области пока под контролем российских оккупантов, осталось определенное количество гражданских.