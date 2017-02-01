Миколаївщина готова прийняти людей похилого віку та дітей із Авдіївки
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Миколаївщина готова прийняти людей похилого віку та дітей із Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку бойовиків. Про це йшлося на сьогоднішній нараді, яку було проведено в Миколаївській ОДА за дорученням Президента України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу облдержадміністрації.
Як стало відомо під час наради, департамент соціального захисту населення готовий розмістити 30 людей похилого віку та інвалідів у Миколаївському геріатричному пансіонаті, 25 осіб у дитячому будинку-інтернаті. 20 відділень стаціонарного догляду при територіальних центрах, в містах і районах області, готові надати 111 місць для людей похилого віку та інвалідів. Окрім, цього з банку одягу нададуть теплі речі та запаси продуктів.
У департаменті освіти і науки розповіли, що в 5 інтернатах є змога прихистити 150-200 дітей. Також, за умови поліпшення теплових умов, є змога розмістити 30 дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у дитячому оздоровчому таборі. 20-30 дітей з особливими потребами зможуть поселити у спеціалізованому інтернаті.
В управління охорони здоров’я є змога виділити 180 місць для хворих у лікарнях, 20 — для ветеранів та 150 для дітей. Також є можливість розмістити 60 здорових дітей віком від 6 до 14 років у дитячому санаторії і дитячому туберкульозному санаторії.
За результатами наради дано доручення перевірити стан закладів, які у випадку приїзду дітей та постраждалих з Авдіїївки будуть приймати переселенців.
Нагадаємо, раніше Житомирська область у разі потреби готова прийняти щонайменше 40 дітей з Авдіївки.