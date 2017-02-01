Николаевская область готова принять людей пожилого возраста и детей из Авдеевки

Как стало известно в ходе совещания, департамент социальной защиты населения готов разместить 30 человек пожилого возраста и инвалидов в Николаевском гериатрическом пансионате, 25 человек в детском доме-интернате. 20 отделений стационарного ухода при территориальных центрах, в городах и районах области, готовы предоставить 111 мест для престарелых и инвалидов. Кроме этого из банка одежды предоставят теплые вещи и запасы продуктов.

В департаменте образования и науки рассказали, что в 5 интернатах есть возможность приютить 150-200 детей. Также, при условии улучшения тепловых условий, есть возможность разместить 30 детей дошкольного и младшего школьного возраста в детском оздоровительном лагере. 20-30 детей с особыми потребностями смогут поселить в специализированном интернате.

У управления здравоохранения есть возможность выделить 180 мест для больных в больницах, 20 - для ветеранов и 150 для детей. Также есть возможность разместить 60 здоровых детей в возрасте от 6 до 14 лет в детском санатории и детском туберкулезном санатории.

По результатам совещания даны поручения проверить состояние учреждений, которые в случае приезда детей и пострадавших из Авдеевки будут принимать переселенцев.

Напомним, Житомирская область в случае необходимости готова принять не менее 40 детей из Авдеевки.