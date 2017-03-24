БК "Миколаїв" поступився "Хіміку" в 1/4 фіналу плей-оф Суперліги

Початок зустрічі пройшов у рівній боротьбі. Гості непогано виглядали на обох сторонах майданчика, і лише під завісу стартової десятихвилинки дозволили господарям значно відірватися в рахунку (26:18).

В другій чверті “Хімік” продовжив активніше атакувати кільце “корабелів”, демонструючи свою перевагу. Миколаївці намагалися відповідати стрімкими атаками, проте проблеми в захисті не дозволили гостям наблизитися в рахунку до господарів (24:18).

Після великої перерви южненці не дуже вдало атакували з-за дуги, однак сповна компенсували це стабільним набором очок з-під щита. “Миколаїв” зусиллями А.Чемякіна намагався наздогнати “Хімік”, проте цього було явно недостатньо для того щоб впоратися з потужним дуетом Д.Лав-В.Петров, які активно заходили під щит “корабелів” (23:16).

В заключній чверті гостям в актив варто занести уважність в атаці — за весь матч гості допустили лише 9 втрат, а також результативну гру О.Онуфрієва та А.Чемякіна. Однако цього у грі проти чинного чемпіона “корабелам” було явно недостатньо навіть для того щоб претендувати хоча б на інтригу. “Хімік” набрав 22 очки та забезпечив собі комфортну кінцівку матчу ще задовго до сирени (22:15).

У підсумку БК “Хімік” переграв МБК “Миколаїв” із загальним рахунком 95:67.

Найкращим гравцем матчу став южненець В.Конєв, який набрав 20 очок. Найрезультативнішим у складі “Миколаєва” став капітан команди О.Онуфрієв із 19 очками.

Нагадаємо, 16 березня у черкаському ПС "Будівельник" в останньому поєдинку регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперлги місцеві "мавпи" приймали гостей з Миколаєва.