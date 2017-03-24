"Николаев" уступил "Химику" в 1/4 финала плей-офф баскетбольной Суперлиги

Начало встречи прошло в равной борьбе. Гости неплохо выглядели на обеих сторонах площадки, и лишь под занавес стартовой десятиминутки позволили хозяевам значительно оторваться в счете (26:18).

Во второй четверти "Химик" продолжил активно атаковать кольцо "корабелов", демонстрируя свое превосходство. Николаевцы пытались отвечать стремительными атаками, однако проблемы в защите не позволили гостям приблизиться в счете к хозяевам (24:18).

После большого перерыва южненцы не очень удачно атаковали из-за дуги, однако вполне компенсировали это стабильным набором очков из-под щита. "Николаев" усилиями А.Чемякина пытался догнать "Химик", однако этого было явно недостаточно для того, чтобы справиться с мощным дуэтом Д.Лав-В.Петров, которые активно заходили под щит "корабелов" (23:16).

В заключительной четверти гостям в актив стоит занести внимательность в атаке - за весь матч гости допустили лишь 9 потерь, а также результативную игру А.Онуфриева и А.Чемякина. Однако этого в игре против действующего чемпиона "корабелам" было явно недостаточно даже для того, чтобы претендовать хотя бы на интригу. "Химик" набрал 22 очка и обеспечил себе комфортную концовку матча задолго до сирены (22:15).

В итоге БК "Химик" переиграл МБК "Николаев" с общим счетом 95:67.

Лучшим игроком матча стал южненец В.Конев, набравший 20 очков. Самым результативным в составе "Николаева" стал капитан команды А.Онуфриев с 19 очками.

Напомним, 16 марта в черкасском ПС "Строитель" в последнем поединке регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлгы местные "мавпы" принимали гостей из Николаева.